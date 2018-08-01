ЦСКА подписал Абеля Эрнандеса

Нападающий Абель Эрнандес продолжит карьеру в ЦСКА. С футболистом был подписан трехлетний контракт.

Он перешел в армейский клуб в качестве свободного агента.

В прошлом сезоне Эрнандес выступал за «Халл». В начале сезона игрок получил травму и пропустил около полугода. Суммарно за сезон он провел в чемпионшипе 10 матчей и забил 8 голов.

Ранее сообщалось, что ЦСКА отказался от Эрнандеса после плохих результатов медосмотра.

Также в прессе появлялась информация о зарплате уругвайца. Его оклад составит 3 миллиона евро в год. Кроме того, ЦСКА заплатит Эрнандесу подписной бонус в размере 4,5 млн.

Фото: официальный сайт ЦСКА

Источник: официальный сайт ЦСКА