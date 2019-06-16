«Манчестер Юнайтед» не намерен расставаться с Погба

«Манчестер Юнайтед» верит, что полузащитник Поль Погба останется в команде на следующий сезон. Даже несмотря на недавние комментарии игрока, клуб попытается его сохранить.

Напомним, что сегодня француз намекнул на возможный уход из «МЮ». Футболист заявил, что пришло время нового вызова.

Однако, по данным британских СМИ, «Манчестер Юнайтед» не собирается продавать Погба этим летом. Игрок входит в планы главного тренера Оле-Гуннара Сульшера на следующий сезон.

Контракт полузащитника с «МЮ» истекает летом 2021 года. На футболиста претендуют «Реал» и «Ювентус».

В прошедшем сезоне чемпионата Англии за 35 матчей Погба отметился 13 голами и 9 ассистами.

Фото: Gloobal Look Press

Источник: Manchester Evening News