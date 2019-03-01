Бывший главный тренер «Реала» раскритиковал команду

Автор: Дарья Григорьева 0

После поражения «Реала» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании от «Барселоны» (0:3) бывший главный тренер команды Бернд Шустер раскритиковал «сливочных». Он также прокомментировал игру некоторых футболистов. 

«Эта линия полузащиты не может даже обыграть «Жирону». А Кроос теперь это дизельный трактор.

«Реалу» не хватает голов. Они потеряли Роналду – лучшего бомбардира в их истории. Варан стал тенью самого себя. В этом матче он часто позиционно ошибался» — заявил Шустер.

Напомним, что мадридский клуб в чемпионате Испании располагается на третьем месте с 48 очками.

Фото: Global Look Press
Источник:  El Transistor

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