Антонио Кассано приступил к тренировкам с клубом из Серии С

Автор: Михаил Серебряков 0

Антонио Кассано

Известный итальянский футболист Антонио Кассано приступил к тренировкам с клубом Серии С «Виртус Энтелла». В ближайшее время игрок может принять решение о возобновлении карьеры.

«Очень рад вернуться к тренировкам. Благодарен президенту клуба за возможность тренироваться с клубом. Через несколько дней мы примем решение», — сказал футболист.

Стоит отметить, что в последний раз 36-летний Кассано выходил на поле в мае 2016 года, выступая за «Сампдорию». Летом 2017-го форвард подписал контракт с «Вероной», но через несколько дней объявил о завершении карьеры.

Ранее он выступал за такие известные клубы, как «Рома», «Реал», «Милан» и «Интер».

Фото: Global Look Press
Источник: La Gazzetta dello Spor

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