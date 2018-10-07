Антонио Кассано приступил к тренировкам с клубом из Серии С

Известный итальянский футболист Антонио Кассано приступил к тренировкам с клубом Серии С «Виртус Энтелла». В ближайшее время игрок может принять решение о возобновлении карьеры.

«Очень рад вернуться к тренировкам. Благодарен президенту клуба за возможность тренироваться с клубом. Через несколько дней мы примем решение», — сказал футболист.

Стоит отметить, что в последний раз 36-летний Кассано выходил на поле в мае 2016 года, выступая за «Сампдорию». Летом 2017-го форвард подписал контракт с «Вероной», но через несколько дней объявил о завершении карьеры.

Ранее он выступал за такие известные клубы, как «Рома», «Реал», «Милан» и «Интер».

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Spor