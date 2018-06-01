В Испании назвали причины ухода Зинедина Зидана из «Реала»

Испанцы рассказали о причинах ухода главного тренера мадридского «Реала» Зидедина Зидана со своего поста. Его беспокоили обстановка в клубе и планы руководства.

Французский специалист был обеспокоен возможным уходом из клуба нападающих Криштиану Роналду и Гарета Бэйла. Причём потенциальный уход валлийца тревожил Зидана больше, поскольку он был связан с внутрикомандными проблемами, в то время как португалец хотел повышения оклада.

Также наставник «сливочных» был недоволен трансферными планами президента клуба Флорентино Переса, которые тот не согласовывал с ним. Функционер хотел пригласить в команду вратаря «Атлетика» Бильбао Кепу Ариссабалагу, форварда «Баварии» Роберта Левандовского и нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, хотя Зидан намеревался продолжать работать с имеющимися в распоряжении игроками – Кейлором Навасом, Каримом Бензема и Криштиану Роналду.

Помимо этого Зидан был расстроен низким уровнем поддержки со стороны руководства «Реала» по ходу сезона, когда у команды возникали трудности. Француз понимал, что его будущее в клубе зависит только от результата в Лиге чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: As