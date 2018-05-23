«Волгарь» отказался от выступления в ФНЛ

Автор: Тимофей Поршнев 0

FNL

Руководитель «Волгаря» Денис Саблин сообщил, что в следующем сезоне астраханский клуб не примет участия в ФНЛ. Вместо этого команда выступит в первенстве ПФЛ.

– Исходя из утвержденного бюджета клуба и финансовых возможностей, было принято решение о выступлении «Волгаря» в следующем сезоне в первенстве ПФЛ. Финансовых гарантий, которые позволяли бы пройти лицензирование ФНЛ, у нас нет. Для участия в ФНЛ нужно было бы дополнительно 150 миллионов рублей к тому, что у нас есть на следующий сезон. В первенстве ПФЛ мы не планируем быть мальчиками для битья, но, скорее всего, из текущих реалий мы не будем ставить задачу о скорейшем возвращении в ФНЛ. Пока нам не хватает спонсорской поддержки для участия в ФНЛ, – сказал Саблин.

Напомним, в минувшем сезоне ФНЛ «Волгарь» занял десятое место.

Фото: Global Look Press
Источник: «Р-Спорт»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

ФК Волгарь

Астраханский «Волгарь» в следующем сезоне будет выступать в ПФЛ

Петраков

Валерий Петраков подал в отставку с поста главного тренера «Томи»

Санкт-петербургское «Динамо» переедет в Сочи

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 