«Волгарь» отказался от выступления в ФНЛ

Руководитель «Волгаря» Денис Саблин сообщил, что в следующем сезоне астраханский клуб не примет участия в ФНЛ. Вместо этого команда выступит в первенстве ПФЛ.

– Исходя из утвержденного бюджета клуба и финансовых возможностей, было принято решение о выступлении «Волгаря» в следующем сезоне в первенстве ПФЛ. Финансовых гарантий, которые позволяли бы пройти лицензирование ФНЛ, у нас нет. Для участия в ФНЛ нужно было бы дополнительно 150 миллионов рублей к тому, что у нас есть на следующий сезон. В первенстве ПФЛ мы не планируем быть мальчиками для битья, но, скорее всего, из текущих реалий мы не будем ставить задачу о скорейшем возвращении в ФНЛ. Пока нам не хватает спонсорской поддержки для участия в ФНЛ, – сказал Саблин.

Напомним, в минувшем сезоне ФНЛ «Волгарь» занял десятое место.

Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»