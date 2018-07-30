«Кьево» поднял цены на билеты на матч с «Ювентусом» после перехода Криштиану Роналду

Автор: Михаил Серебряков 0

Chievo and Juventus

Матч с действующим чемпионом Серии А вызвал ажиотаж среди болельщиков «Кьево» Поэтому веронский клуб решил поднял цены на билеты на домашний матч чемпионата Италии против «Ювентуса» на 50% после перехода в туринскую команду нападающего Криштиану Роналду.

СМИ отмечает, что цены на первый ряд центральных трибун увеличились со € 100 до € 150, а на верхний ярус трибун билеты стали стоить € 60 вместо € 40.

Стоимость билетов на угловые сектора также увеличилась с € 30 до € 50.

10 июля было объявлено о переходе Роналду из «Реала» в «Ювентус». 33-летний футболист подписал контракт с туринским клубом до 2022 года. Первое тренировочное занятие Роналду в новой команде состоится 30 июля.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport Mediaset

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