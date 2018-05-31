Зинедин Зидан рассказал о причинах ухода из «Реала»

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал свое решение покинуть испанский клуб. Он принял его сегодня.

«Момент для этого может показаться странным, но команде нужны перемены, новые тренерские решения. Поэтому я и принял это решение», — приводятся слова Зидана.

Под руководством французского специалиста «Реал Мадрид» стал чемпионом Испании, а также три раза подряд был победителем Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что наставник «Тоттенхэма» Маурисио Поччетино является основным кандидатом на место главного тренера «Реала».

Фото: Global Look Press

Источник: «РИА Новости»