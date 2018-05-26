Игрокам сборной Нигерии запретили общаться с русскими девушками во время ЧМ-2018

Автор: Тимофей Поршнев 0

Nigeria

Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор заявил об ограничениях для игроков национальной команды. Им будет запрещено общаться с местными девушками.

– Да, игроки могут приглашать свои семьи во время чемпионата мира. У каждого из них будет комната для встреч, где их семьи смогут их навещать, не считая дни подготовки к матчам и сами игровые дни. Но им не позволено встречаться с русскими женщинами, нет, нет, нет. Только капитану сборной Джону Оби Микелу это позволено, так как его супруга – русская, – сказал Рора.

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная Нигерии на групповом этапе сыграет с командами Аргентины, Исландии и Хорватии.

Фото: Global Look Press
Источник: Complete sports Nigeria

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