Руй Патрисиу расторгает контракт со «Спортингом»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Patricio

Голкипер «Спортинга» Руй Патрисиу намерен покинуть клуб. Президент не отпустил его в «Вулверхэмптон», несмотря на договоренность.

Сегодня футболист в одностороннем порядке расторг свой контракт, уведомив об этом клуб по электронной почте, факсу и направив заявление заказным письмом.

Президент «Спортинга» Бруну де Карвалью наложил вето на переход Патрисиу в «Вулверхэмптон», несмотря на ранее достигнутые договоренности. Он потребовал от англичан добавить к сумме трансфера еще 2 миллиона евро.

Фото: Global Look Press
Источник: Record

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