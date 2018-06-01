Руй Патрисиу расторгает контракт со «Спортингом»

Голкипер «Спортинга» Руй Патрисиу намерен покинуть клуб. Президент не отпустил его в «Вулверхэмптон», несмотря на договоренность.

Сегодня футболист в одностороннем порядке расторг свой контракт, уведомив об этом клуб по электронной почте, факсу и направив заявление заказным письмом.

Президент «Спортинга» Бруну де Карвалью наложил вето на переход Патрисиу в «Вулверхэмптон», несмотря на ранее достигнутые договоренности. Он потребовал от англичан добавить к сумме трансфера еще 2 миллиона евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Record