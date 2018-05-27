Марк Бартра заменит Карвахаля в составе сборной Испании на ЧМ-2018

Автор: Тимофей Поршнев 0

Bartra

Защитник «Бетиса» Марк Бартра может заменить Дани Карвахаля в заявке сборной Испании на ЧМ-2018. У Карвахаля травма.

Карвахаль получил травму в финальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:1) и был заменен в первом тайме.

Ранее стало известно, что предварительный диагноз Карвахаля – мышечная травма задней поверхности бедра. Велика вероятность, что он не успеет восстановиться к старту чемпионата мира.

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги имеет несколько вариантов по замене 26-летнего защитника, но склоняется к варианту с приглашением именно Бартры.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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