«Рубин» подписал полноценный контракт с Подберезкиным

Автор: Тимофей Поршнев 0

Podberezkin

Казанский «Рубин» подписал игрока «Краснодара» Вячеслава Подберезкина. До этого он выступал за казанцев на правах аренды.

«Рубин» выкупил у «Краснодара» права на полузащитника Вячеслава Подберезкина. Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с 25-летним россиянином рассчитан на 3 года. Футболист с января выступает на правах аренды за казанцев, забив 1 гол в 7 матчах.

– Я очень рад, что клубам удалось договориться, и я перехожу в «Рубин»! – отметил Подберезкин. – Спасибо Курбану Бекиевичу и руководству клуба за доверие! Я в свою очередь обещаю сделать всё возможное, чтобы приносить пользу команде и радовать болельщиков своей игрой!

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Рубина»

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