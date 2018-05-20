Президент «ПСЖ»: «Клуб всегда на первом месте. Если кто-то не принимает это и не счастлив, то он уходит»

Автор: Тимофей Поршнев 0

PSG

Президент «ПСЖ» рассказал об обстановке в «ПСЖ», учитывая слухи о трансфере Неймара. По его мнению, клуб — это самое главное.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи отметил, что ничего не может быть важнее клуба.

«Ничто и никто не может быть больше, чем клуб: ни тренер, ни игроки. Клуб всегда на первом месте. Если кто-то не принимает это и не счастлив, то он уходит. Каждый должен приложить все усилия и сделать максимум для «ПСЖ». Мы завоевали 19 трофеев. Это огромное количество, но на все еще много критикуют», – подытожил президент «ПСЖ».

Фото: Global Look Press
Источник: Goal

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