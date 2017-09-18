Массимо Каррера: «Мы все изначально находимся в одной лодке, мы и дальше будем грести вместе, в одном направлении»

Автор: Никита Воробьев 0

Каррера

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера выступил с официальным заявлением относительно ситуации в клубе. Итальянец сообщил, что продолжит двигаться с московским клубом в одном направлении.

«Наш «Спартак» переживает непростой период, но никто из нас не собирается опускать руки и сдаваться. Матч против «Тосно» закончился так, как не должен был закончиться, и мы все — руководство клуба, тренерский штаб и игроки — собрались по горячим следам в Тарасовке, чтобы проанализировать сложившуюся ситуацию.

У любой команды бывают черные полосы: не всегда, к сожалению, получается побеждать и получать то, что хочешь. Но мы должны продолжать верить в свои силы и отдавать эти силы на благо нашего славного клуба. На встрече в Тарасовке мы прояснили друг с другом многие моменты, и нам остается только засучить рукава и работать с еще большей отдачей, чем раньше.

Мы все изначально находимся в одной лодке, мы и дальше будем грести вместе, в одном направлении. Верю, что нам будет и дальше помогать поддержка наших преданных болельщиков, которые никогда не оставляют нас в одиночестве. Forza Spartak!» — сказал Каррера.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Спартак»

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