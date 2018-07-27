«Зенит» отдал Ивана Новосельцева в аренду «Анжи»

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев проведет первую часть сезона-2018/19 в «Анжи». Махачкалинский клуб арендовал 26-летнего футболиста до 9 декабря 2018 года.

Напомним, Новосельцев перешел в «Зенит» из «Ростова» летом 2016 года.

Вторую половину прошлого сезона 26-летний защитник провел на правах аренды в тульском «Арсенале», где сыграл в 2 матчах чемпионата России.

В период с 2015 по 2016 года Новосельцев вызывался в сборную России, за которую провел 5 матчей.

Фото: официальный сайт «Анжи»

Источник: официальный сайт «Анжи»