ЧМ-2018. 1-й тур. Аргентина не сумела обыграть Исландию

Автор: Тимофей Поршнев 0

Aguero

Сборные Аргентины и Исландии первыми сразились в группе D. Исландцы смогли составить конкуренцию вице-чемпиону мира и сыграли вничью.

ЧМ-2018. 1-й тур.
АРГЕНТИНА — ИСЛАНДИЯ — 1:1 
Москва. 16 июня.
Стадион «Открытие Арена». 44190 зрителей
Судья: Шимон Морчиняк (Польша).
Аргентина: Кабальеро, Тальяфико, Маскерано, Рохо, Отаменди, Сальвио, Билья (Банега, 54), Ди Мария (Павон, 75), Меса (Игуаин, 84), Месси, Агуэро.
Исландия: Халльдоурссон, Севарссон, Сигурдссон, Арнасон, Магнуссон, Гудмундссон (Игнасон, 64), Бьярнасон, Сигурдссон, Гуннарссон (Скуласонов, 76), Халльфредссон, Финнбогасон (Сигурдарссон, 89).
Голы: 1:0 — Агуэро (19), 1:1 — Финнбогасон (23).
Нереализованный пенальти: Месси (64 — вратарь).

25 (7) удары (в створ) 9 (3)
10 фолы 14
10 угловые 2
0 офсайды 0
73 % владения мячом 27

Аргентина и Исландия впервые играли против друг друга. Аргентинцы приехали в Россию на ЧМ-2018 в качестве вице-чемпионов мира и Америки. Исландцы же знатно зажгли на последнем чемпионате Европы во Франции, дойдя до 1/4 финала, где уступили 2:5 хозяевам. Островитяне сумели составить конкуренцию аргентинцам. Халльдоурссон отразил пенальти Лионеля Месси, а Финнбогасон забил первый гол исландцев на чемпионате мира в истории. В итоге матч завершился со счетом 1:1. Аргентина не смогла обыграть Исландию, которая была просто бесподобна. Не помог даже Лео Месси.

Фото: официальный твиттер сборной Аргентины
Источник: Еженедельник «Футбол»

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