ЧМ-2018. 1-й тур. Аргентина не сумела обыграть Исландию

Сборные Аргентины и Исландии первыми сразились в группе D. Исландцы смогли составить конкуренцию вице-чемпиону мира и сыграли вничью.

ЧМ-2018. 1-й тур.

АРГЕНТИНА — ИСЛАНДИЯ — 1:1

Москва. 16 июня.

Стадион «Открытие Арена». 44190 зрителей

Судья: Шимон Морчиняк (Польша).

Аргентина: Кабальеро, Тальяфико, Маскерано, Рохо, Отаменди, Сальвио, Билья (Банега, 54), Ди Мария (Павон, 75), Меса (Игуаин, 84), Месси, Агуэро.

Исландия: Халльдоурссон, Севарссон, Сигурдссон, Арнасон, Магнуссон, Гудмундссон (Игнасон, 64), Бьярнасон, Сигурдссон, Гуннарссон (Скуласонов, 76), Халльфредссон, Финнбогасон (Сигурдарссон, 89).

Голы: 1:0 — Агуэро (19), 1:1 — Финнбогасон (23).

Нереализованный пенальти: Месси (64 — вратарь).



25 (7) удары (в створ) 9 (3)

10 фолы 14

10 угловые 2

0 офсайды 0

73 % владения мячом 27

Аргентина и Исландия впервые играли против друг друга. Аргентинцы приехали в Россию на ЧМ-2018 в качестве вице-чемпионов мира и Америки. Исландцы же знатно зажгли на последнем чемпионате Европы во Франции, дойдя до 1/4 финала, где уступили 2:5 хозяевам. Островитяне сумели составить конкуренцию аргентинцам. Халльдоурссон отразил пенальти Лионеля Месси, а Финнбогасон забил первый гол исландцев на чемпионате мира в истории. В итоге матч завершился со счетом 1:1. Аргентина не смогла обыграть Исландию, которая была просто бесподобна. Не помог даже Лео Месси.

Фото: официальный твиттер сборной Аргентины

Источник: Еженедельник «Футбол»