«Челси» разгромно проиграл в двух матчах АПЛ подряд впервые с 1995 года

«Челси» крупно проиграл два матча АПЛ подряд. Тем самым клуб повторил антирекорд 23-летней давности.

«Уотфорд» разгромил «Челси» в матче 26-го тура чемпионата Англии (4:1). В предыдущем матче подопечные Антонио Контеразгромно уступили «Бернли» (0:3).

3 — Chelsea have lost consecutive Premier League games by a margin of 3+ goals for the first time since October 1995 (1-4 vs Man Utd and 0-3 vs Blackburn). Humbled.

— OptaJoe (@OptaJoe) February 5, 2018