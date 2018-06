Бибрас Натхо объявил об уходе из ЦСКА

Сегодня закончился мой контракт с ЦСКА. Тут я провёл потрясающий и незабываемый период. Я буду скучать по команде, по игрокам, по потрясающим болельщикам и по городу. Большое спасибо за все. ❤️💙🙏🏻 Today I finished my contract in Cska. I had a beautiful and unforgettable time, I’ll miss the team, the players, the amazing fans and the city. Thank you for everything. ❤️💙🙏🏻🐎🐎🐎🐎 📷:@dentyrin

