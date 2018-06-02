Бибрас Натхо объявил об уходе из ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо подтвердил свой уход из клуба. Игрок не смог договориться о новом контракте.

«Сегодня закончился мой контракт с ЦСКА. Тут я провёл потрясающий и незабываемый период.

Я буду скучать по команде, по игрокам, по потрясающим болельщикам и по городу. Большое спасибо за все», – написал игрок на своей странице в Instagram.

Ранее стало известно, что 30-летний израильский хавбек не договорился о новом контракте с московским клубом и продолжит карьеру в другой стране.

Натхо получил предложения от двух топ-клубов из Турции, но предпочитает переехать в Испанию.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный инстаграм Бибраса Натхо