Английский болельщик госпитализирован после ДТП в Волгограде

В Волгограде произошло ДТП. Пострадал болельщик из Англии.

Болельщик сборной Англии попал в больницу в Волгограде после ДТП. Накануне английская команда в городе провела матч ЧМ-2018 со сборной Туниса (2:1).

— Английский болельщик после ДТП был доставлен в больницу №25 Волгограда. У него диагностированы множественные травмы, в том числе сотрясение головного мозга и перелом лучевой кости, — сказал представитель региональном комитете здравоохранения. Он отметил, что пострадавший высоко оценил оперативность и качество оказанной ему медицинской помощи.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Фото: Global Look Press

Источник: «Интерфакс»