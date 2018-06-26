«Ювентус» предложил за Головина 19 млн евро и 10% от суммы перепродажи

Автор: Тимофей Поршнев 0

Golovin

ЦСКА и «Ювентус» пока не могут договориться об условиях трансфера полузащитника Александра Головина. ЦСКА просит до 30 млн, но итальянцы не согласны.

Туринский предложил за 22-летнего хавбека 19 миллионов евро и 10% от суммы последующей перепродажи футболиста.

ЦСКА, в свою очередь, в связи с успешным выступлением игрока на ЧМ-2018 увеличил свои требования с 25 до 30 миллионов.

Ранее появилась информация, что трансфер для Головина не является приоритетным для «Ювентуса», который может переключиться на другие варианты, если сделка так и не состоится.

Фото: Global Look Press
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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