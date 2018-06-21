Александр Головин может перейти в «Арсенал»

Автор: Дмитрий Темников 0

Головин

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин заинтересовал очередной иностранный клуб. Теперь футболиста хочет приобрести команда из АПЛ.

По сообщениям СМИ, главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери лично заинтересован в покупке Головина. Как известно, лондонцы в скором времени сделают официальное предложение московскому клубу по трансферу 22-летнего игрока. Ранее появлялись новости об интересе к Головину со стороны «Ювентуса» и «Челси».

По некоторым данным, руководство ЦСКА требует за покупку россиянина 25 млн евро. Так, «Ювентус» уже предлагал за Головина 17 и 18 млн евро, но «армейцы» не согласились на такую сумму.

Напомним, «канониры» начали следить за Александром еще при Арсене Венгере. Француз хотел, чтобы хавбек перешел в его команду после Кубка конфедераций-2017.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Спорт-Экспресс

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