Александр Головин может перейти в «Арсенал»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин заинтересовал очередной иностранный клуб. Теперь футболиста хочет приобрести команда из АПЛ.

По сообщениям СМИ, главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери лично заинтересован в покупке Головина. Как известно, лондонцы в скором времени сделают официальное предложение московскому клубу по трансферу 22-летнего игрока. Ранее появлялись новости об интересе к Головину со стороны «Ювентуса» и «Челси».

По некоторым данным, руководство ЦСКА требует за покупку россиянина 25 млн евро. Так, «Ювентус» уже предлагал за Головина 17 и 18 млн евро, но «армейцы» не согласились на такую сумму.

Напомним, «канониры» начали следить за Александром еще при Арсене Венгере. Француз хотел, чтобы хавбек перешел в его команду после Кубка конфедераций-2017.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Спорт-Экспресс