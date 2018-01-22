Артем Дзюба не собирается переходить в «Арсенал» или «Уфу»

В январе нападающий «Зенита» Артем Дзюба был переведен в фарм-клуб петербуржцев, который выступает в ФНЛ. Однако игрок ищет другие варианты для продолжения своей карьеры.

По некоторым данным, в услугах Артема заинтересованы тульский «Арсенал» и «Уфа». Сам 29-летний форвард хочет играть в клубе из РФПЛ, однако не готов переходить ни в одну из этих двух команд. Ранее СМИ сообщали о том, что футболиста могли взять в аренду «Локомотив» или ЦСКА.

В текущем сезоне Премьер-лиги Дзюба провел за сине-бело-голубых 15 матчей, в основном выходя на замену. В этих встречах он забил один гол.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»