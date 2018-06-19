В Москве у колумбийского болельщика украли драгоценности почти на 50 млн рублей

Автор: Тимофей Поршнев 0

Maluma

В столице России Москве был ограблен колумбийский болельщик. Сообщается, что это был известный певец.

В Москве у болельщика сборной Колумбии украли драгоценности почти на 50 миллионов рублей. По данным источника, в список украденного вошли около 40 наименований – помимо драгоценностей пострадавший лишился дизайнерских очков и часов, а также ингалятора за 150 долларов и кабеля за 50 долларов.

Утверждается, что воры проникли в номер класса люкс в гостинице Four Seasons. Инцидент произошел 14 июня, в день матча открытия чемпионата мира. Самыми дорогими вещами в списке украденного стали часы за 70 тысяч долларов, браслет Cartier из розового золота за 46,5 тысячи долларов, а также ожерелье из розового золота с бриллиантами за 36 тысяч долларов.

Кроме того, сообщается, что пострадавшим стал Хуан Луис Лондоньо, известный певец, выступающий под пневдонимом Maluma. Ранее планировалось, что он исполнит гимн ЧМ-2018.

Фото: Global Look Press
Источник: телеграм-канал Mash

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