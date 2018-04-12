Олег Знарок не будет руководить сборной России во время чемпионата мира-2018

Перед чемпионатом мира по хоккею в сборной России поменялся главный тренер. До этого этот пост занимал Олег Знарок.
Исполняющим обязанности главного тренера станет Илья Воробьев. Знарок поедет в качестве консультанта.
«Знарок многое сделал. Он подустал психологически. И в СКА (главный тренер), и в сборной. На чемпионате мира временно исполняющим обязанности главного тренера будет Воробьев. Знарок будет консультантом. В тренерском штабе сборной не будет Харийса Витолиньша», – сказал глава ФХР Владислав Третьяк.
Напомним, что Олег Знарок занимал пост главного тренера сборной России с 26 марта 2014 года. За 4 года под руководством Знарка российская сборная по одному разу становилась чемпионом мира (2014) и олимпийским чемпионом (2018).
Фото: Global Look Press
Источник: «Р-Спорт»