«Барселона» заинтересовалась хавбеком «Бока Хуниорс» Кристианом Павоном по рекомендации Месси

Автор: Тимофей Поршнев 0

Pavón

Полузащитник «Бока Хуниорс» Кристиан Павон привлек внимание «Барселоны». Каталонцы контактировали с клубом из Буэнос-Айреса относительно 22-летнего игрока сборной Аргентины по рекомендации Лионеля Месси.

Ранее форвард «Барсы» положительно отзывался о Павоне: «Мой новый партнер [по сборной] чрезвычайно хороший футболист. Он очень подвижен, быстро принимает решения на поле – нам этого не хватает. С такими качествами Павон может стать важным для нас игроком».

В минувшем чемпионате Аргентины Павон с 11 голевыми передачами стал лучшим ассистентом.

Фото: Global Look Press
Источник: Radio Continental

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