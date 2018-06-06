«Барселона» заинтересовалась хавбеком «Бока Хуниорс» Кристианом Павоном по рекомендации Месси

Полузащитник «Бока Хуниорс» Кристиан Павон привлек внимание «Барселоны». Каталонцы контактировали с клубом из Буэнос-Айреса относительно 22-летнего игрока сборной Аргентины по рекомендации Лионеля Месси.

Ранее форвард «Барсы» положительно отзывался о Павоне: «Мой новый партнер [по сборной] чрезвычайно хороший футболист. Он очень подвижен, быстро принимает решения на поле – нам этого не хватает. С такими качествами Павон может стать важным для нас игроком».

В минувшем чемпионате Аргентины Павон с 11 голевыми передачами стал лучшим ассистентом.

Фото: Global Look Press

Источник: Radio Continental