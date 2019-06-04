Старридж и Морено уходят из «Ливерпуля»

«Ливерпуль» объявил об уходе форварда Дэниэла Старриджа и защитника Альберто Морено. 29-летний англичанин и 26-летний испанец покидают команду свободными агентами в связи с истечением сроков контрактов.

«Самое важное, что нужно сказать этим двум замечательным игрокам, – это «спасибо». Они были здесь, когда я занял пост тренера. Они, как и все остальные, помогли создать нам команду, которая будет двигаться в правильном направлении. Без них мы не были бы командой и клубом, которыми являемся сейчас.

Альберто полон жизни и энергии, всегда позитивен и готов отдать себя за команду. Альби – игрок мирового уровня, и я знаю, что он вернется в сборную Испании.

Старридж заслужил, чтобы его считали одним из лучших великих игроков современного «Ливерпуля». Он один из лучших завершителей атак, которых я когда-либо видел. Он забивает невозможные голы», – сказал тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп

Старридж проел в «Ливерпуле» 6 лет, за это время он забил за клуб 67 голов в 160 матчах.

Морено перешел в августе 2014 года из «Севильи». Провел за клуб 141 матч и отметился 3 голами. Оба футболиста выиграли с «Ливерпулем» Лигу чемпионов.

Фото: Gloobal Look Press

Источник: официальный сайт «Ливерпуля»