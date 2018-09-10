Алан Ширер: «Рэшфорду стоит уйти из «МЮ», если он хочет стать великим бомбардиром»

Бывший футболист сборной Англии Алан Ширер поделился мнением о нападающем «Манчестер Юнайтед» Маркусе Рэшфорде. Ширер считает, что в английском клубе форвард перестанет прогрессировать.

— Я большой поклонник Маркуса Рэшфорда. Он хорошо выбирает позицию, выбегает между защитниками и постоянно представляет угрозу соперникам. Матч на «Уэмбли» с Испанией (1:2, Лига наций) показал, на что он способен. К сожалению, он также упустил два выгодных момента. Форвард, который регулярно играет на этой позиции в клубе, не позволил бы себе такого. Нападающий, который постоянно играет, реализовывает такие ситуации. Даже если ты не забиваешь, нужно сохранять уверенность, — сказал Ширер.

— Вопрос в том, является ли Маркус настоящим бомбардиром или нет. Я не уверен, сколько матчей он сыграл на позиции центрфорварда из 126 матчей за «МЮ». Да, он еще очень молод, ему 20. Но может ли эта ситуация измениться? Пока их тренирует Моуринью, в два форварда они играть не будут. А если будут, то скорее вторым станет Алексис Санчес. Я не убеждаю Маркуса покинуть «МЮ», это великий клуб. Но если он хочет войти в историю как великий нападающий — у него может не остаться другого выхода.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun