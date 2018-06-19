«Уфа» сыграет со второй командой «Баварии»

«Уфа» готовится к новому сезону. Известно, с кем команда сыграет перед началом чемпионата России.

Официальная страница «Уфы» в Инстаграме опубликовала расписание товарищеских матчей в летнее межсезонье.

На втором учебно-тренировочном сборе в австрийском Леоганге «Уфа» проведет первый матч 27 июня против софийского ЦСКА (Болгария). 30 июня команда сыграет с «Университатей» (Румыния). 4 июля уфимцы проведут матч с австрийским «Зальцбургом», а 5 июля — со второй командой немецкой «Баварии».

В прошедшем сезоне «Уфа» заняла 6-ое место в чемпионате и сыграет в новом розыгрыше Лиги Европы.

Фото: инстаграм ФК «Уфа»

Источник: инстаграм ФК «Уфа»