Мохамед Салах полностью готов сыграть в первом матче египтян на ЧМ-2018 против Уругвая

Автор: Тимофей Поршнев 0

Salah

Полузащитник сборной Египта Мохамед Салах сыграет в первом матче команды на ЧМ-2018 против Уругвая. Теперь это точно.

Главный тренер египтян Эктор Купер на предматчевой пресс-конференции заявил, что 25-летний хавбек залечил травму и готов практически на 100%.

Участие Салаха было под вопросом из-за повреждения, которое он получил в составе «Ливерпуля» в финальном матче Лиги чемпионов против «Реала» 26 мая (1:3).

Накануне игрок вернулся к полноценным тренировкам и работал в общей группе.

Фото: Global Look Press
Источник: ESPN

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