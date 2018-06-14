Мохамед Салах полностью готов сыграть в первом матче египтян на ЧМ-2018 против Уругвая

Полузащитник сборной Египта Мохамед Салах сыграет в первом матче команды на ЧМ-2018 против Уругвая. Теперь это точно.
Главный тренер египтян Эктор Купер на предматчевой пресс-конференции заявил, что 25-летний хавбек залечил травму и готов практически на 100%.
Участие Салаха было под вопросом из-за повреждения, которое он получил в составе «Ливерпуля» в финальном матче Лиги чемпионов против «Реала» 26 мая (1:3).
Накануне игрок вернулся к полноценным тренировкам и работал в общей группе.
Фото: Global Look Press
Источник: ESPN