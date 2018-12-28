Леонардо: «Милан» не планирует увольнять Дженнаро Гаттузо»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Директор «Милана» Леонардо прокомментировал информацию о возможной отставке главного тренера Дженнаро Гаттузо. 40-летний итальянец возглавил клуб 27 ноября 2017 года.

«Мы никогда не думали о замене Гаттузо. «Милан» в этом году начал торопиться, Мы пытаемся исправить ситуацию, которая началась именно таким образом.

Владельцы клуба знают ситуацию. Сейчас нам нужно, чтобы все друг с другом сотрудничали и сохраняли единение.

«Милан» не планирует увольнять Гаттузо, клуб не связался ни с кем другим», – сказал Леонардо.

Гаттузо также выступал за «Милан» с 1999 по 2012 годы. Итальянец провел 335 игр и забил девять голов. Вместе с «россонери» бывший полузащитник дважды стал чемпионом Италии, двукратным победителем Лиги Чемпионов.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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