Болельщик «Спартака» пожаловался на Дмитрия Тарасова в полицию

Болельщик «Спартака» утверждает, что его ударил игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов. Все из-за фотографии.

Болельщик «Спартака» Андрей Измайлов подал заявление в полицию c просьбой разобраться в инциденте, который, по его словам, произошел в кафе в центре Москвы во вторник вечером.

Измайлов утверждает, что его ударил футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов за публикацию в сториз Инстаграм снимка, на котором игрок курит кальян. По словам болельщика, также его атаковал человек, который в компании Тарасова смотрел в кафе полуфинальный матч Лиги чемпионов «Реал» – «Бавария».

Тарасов и представители кафе ранее опровергли информацию о конфликте. Футболист сказал, что его в тот вечер в данном заведении не было вообще.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»