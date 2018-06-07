Валерий Газзаев – Владимиру Путину: «Вы — победитель по духу, пусть господь вас охраняет»

Валерий Газзаев, депутат фракции «Справедливая Россия» в Госдуме, заместитель председателя Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, обратился к Владимиру Путину во время прямой линии с президентом РФ. Он пожелал президенту здоровья и не только.

«В прошлом году вы задали вопрос о качестве и будущем нашего футбола. Я воспринял его как поручение поработать в нужном направлении. Мы с коллегами просмотрели все лучшие национальные чемпионаты мира и Европы, разработали программу реформирования российского футбола, национального чемпионата, чтобы вовлечь систему детско-юношеского, профессионального и массового футбола все регионы РФ. И внедрили наследие ЧМ-2018, а теперь великолепно пользуемся олимпийским наследием Сочи. Готовы продемонстрировать нашу программу.

Прекрасно понимаем вашу загруженность в свете политической ситуации, но просим, чтобы футбол остался в центре вашего внимания.

Владимир Владимирович, вы по духу — победитель. Хочу пожелать вам крепкого здоровья. Чтобы господь вас охранял, святой Георгий сопутствовал во всех ваших начинаниях, а Николай чудотворец дарил вам крепкое здоровье и удачу», — сказал Газзаев.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»