В Санкт-Петербурге пройдут четыре игры Евро-2020

Автор: Дмитрий Темников 0

Стадион Санкт-Петербург

Сегодня исполком Союза европейских футбольных ассоциаций утвердил даты матчей во всех городах ЧЕ-2020. В России турнир пройдет в Санкт-Петербурге. 

В северной столице пройдут три встречи турнира на групповом этапе (13, 17 и 22 июня). А завершится Евро для Санкт-Петербурга 3 июля — в этот день на местной арене состоится четвертьфинал соревнований.

Впервые европейское первенство пройдет сразу в 12 странах. Помимо Санкт-Петербурга, игры проведут в Баку, Копенгагене, Амстердаме, Бухаресте, Глазго, Бильбао, Дублине, Мюнхене, Будапеште, Риме и Лондоне (там и состоится финал Евро-2020).

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Официальный сайт УЕФА

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