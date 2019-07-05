Набиуллин может продолжить карьеру в «Сочи»

Автор: Никола Косич 0

Эльмир Набиуллин

«Сочи» может подписать левого защитника «Зенита» Эльмира Набиуллина. Также на игрока претендует «Ахмат».

Сообщается, что главным претендентом на игрока в данный момент является сочинский клуб. «Ахмат», в свою очередь, готов арендовать Набиуллина при условии, что «Зенит» будет платить 60-70% зарплаты игрока.

«Сочи» в это межсезонье уже пополнился тремя футболистами «Зенита»: защитниками Иваном Новосельцевым и Ибрагимом Цаллаговым, а также нападающим Дмитрием Полозом.

Набиуллин перешел в «Зенит» в феврале 2018 года. В 13 матчах чемпионата России за клуб он отдал 1 голевой пас.

Фото: Gloobal Look Press
Источник: «Чемпионат»

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