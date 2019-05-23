Фернандес хотел бы перейти в «Атлетико»

Автор: Никола Косич 0

Марио Фернандес

Появились подробности о возможном трансфера защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Атлетико». Напомним, что в услугах игрока также заинтересован и «Зенит».

По информации Испанских СМИ, Фернандес заинтересован в переезде в Испанию и хотел бы поиграть в таком большом клубе, как «Атлетико». Однако ЦСКА не планирует так просто расставаться с футболистом и потребует за него значительную сумму. Ранее сообщалось, что «Атлетико» рассматривает футболиста сборной России как замену Хуанфрану.

В СМИ появлялась информация и о других топ клубах в которые может перейти футболист.

В прошедшем сезоне чемпионата России Фернандес провел 27 матчей, отметился 1 голом и 7 ассистами.

Фото: Gloobal Look Press
Источник: As

 

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