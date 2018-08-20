Дивок Ориги может перейти в «Боруссию»

Дортмундская «Боруссия» проявляет интерес к нападающему «Ливерпуля» Дивоку Ориги. Английский куб готов выслушать предложения по поводу форварда, оценив его в £ 27 млн (около € 30 млн).

Как сообщает СМИ, главным претендентом на 23-летнего футболиста был «Вулверхэмптон», который был готов заплатить за Ориги более € 25 млн, но сам игрок не захотел переходит в стан «волков».

Отмечается, что главный тренер красных Юрген Клопп может отправить Дивока в свой бывший клуб, который подыскивает замену Пьер-Эмерику Обамейянгу, проданному в январе в «Арсенал». Контракт Ориги с «Ливерпулем» истекает через два года.

Ориги перешел в «Ливерпуль» в 2014 году из «Лилля», где он начинал свою карьеру. В прошедшем сезоне 23-летний нападающий принял участие в 31 матче «Вольфсбурга» в немецкой Бундеслиге, где отметился 6 забитыми мячами и 2 результативными передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Liverpool Echo