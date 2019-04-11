Костас Манолас летом может перейти в «Ювентус»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Туринский «Ювентус» проявляет интерес к греческому защитнику римской «Ромы» Костасу Маноласу. «Ювентус» рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно.

Сумма отступных в контракте Маноласа составляет 36 миллионов евро. Греческий футболист также входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико».

27-летний Манолас перешел в «Рому» летом 2014 года из «Олимпиакоса». Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 23 матчах итальянского национального чемпионата, в которых стал автором одного забитого мяча, а также отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Calciomercato

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