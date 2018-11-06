Владимир Путин посетит финал Кубка Либертадорес

Автор: Дарья Григорьева 0

Putin

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибудет в Аргентину. Владимир Владимирович посетит ответный матч Кубка Либертадорес между «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт». 

Первая игра состоится 10 ноября на стадионе «Альберто Армандо». Вторая пройдет на «Монументаль Антонио Веспусио Либерти» в Буэнос-Айресе 24 ноября.

Кроме того, в аргентинской столице запланирован саммит G20, который пройдет с 30 ноября по 1 декабря. В нем примет участие Владимир Путин.

Фото: Global Look Pree
Источник: Twitter «Santo Dia»

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