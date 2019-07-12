«Атлетико» требует у «Барселоны» 200 млн евро

Нападающий Антуан Гризманн стал игроком «Барселоны». Мадридский «Атлетико» выступил с заявлением по поводу перехода футболиста.

Сегодня представитель форварда приехал в офис Ла Лиги и заплатил 120 млн евро отступных, чтобы расторгнуть контракт с «матрасниками».

Утверждается, пункт, определяющий отступные, которые уменьшились с 200 до 120 млн евро, вступил в силу 1 июля. «Атлетико» считает, что каталонцы согласовали сделку до этой даты, поэтому мадридцы настаивают, чтобы сумма была выплачена в размере 200 млн евро.

Для решения вопроса «матрасники» даже рассматривают вариант с судебным разбирательством.

Напомним, Гризманн объявил о своем уходе из «Атлетико» 15 мая. Сегодня сине-гранатовые сообщили о переходе француза в их команду. В прошедшем сезоне Примеры нападающий провел 37 матчей, забил 15 мячей и сделал 10 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Атлетико»