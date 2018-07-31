«Пюник» Андрея Талалаева впервые дошел до 3-го квалификационного раунда Лиги Европы

Автор: Дмитрий Темников 0

Талалаев

Армянский «Пюник» добился уникального достижения в собственной истории. Команда добралась до третьего раунда квалификации в еврокубке. 

В ответной игре второго квалификационного раунда Лиги Европы «Пюник» дома обыграл «Тобол» из Казахстана — 1:0, единственный гол забил бывший футболист «Урала» Мохамед Конате.  Игроки под руководством Андрея Талалаева вышли в следующий раунд, хоть и проиграли сопернику в стартовой встрече двухматчевого противостояния (1:2).

«Пюник» стал первым клубом из Армении, сумевшим преодолеть два квалификационных раунда Лиги Европы. Напомним, по окончании прошедшего сезона Талалаев покинул «Тамбов», а уже 12 июня подписал соглашение со своей нынешней командой.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: еженедельник «Футбол»

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