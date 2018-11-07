«Краснодар» и «Енисей» поменялись кругами из-за погоды

Автор: Дарья Григорьева 0

РПЛ. 12 тур. ЦСКА — «Краснодар» — 1:2. Москва. «ВЭБ Арена». 28 октября 2018 г.

Российская Премьер-Лига приняла решение совершить обмен кругами между «Краснодаром» и «Енисеем». Причина — неблагоприятные погодные условия в Красноярске.

Кроме того, об обмене поступили обращения от обоих клубов. Поэтому матч первого круга «Енисея» с «Краснодаром» состоится в Краснодаре 11 ноября 2018 года. Вторая встреча пройдет в Красноярске.

Напомним, что «Енисей» занимает последнее место в РПЛ с шестью очками. Краснодар располагается на третьей строчке и имеет на счету 23 очка.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Официальный сайт РПЛ

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