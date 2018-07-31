Владимир Москалев — главный судья матча между «Локомотивом» и «Спартаком»

Автор: Дмитрий Темников 0

Спартак - Локомотив

Определились бригады арбитров на матчи второго тура РПЛ. Об этом сообщается на официальном сайте РФС. 

Столичное дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» рассудит Владимир Москалев. Ассистентами 31-летнего арбитра станут Антон Аверьянов и Тихон Калугин из Москвы, резервным судьей назначен Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.

Встреча между чемпионом и бронзовым призером прошлого первенства России пройдет 4 августа на «РЖД-Арене». Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный сайт РФС

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