Владимир Москалев — главный судья матча между «Локомотивом» и «Спартаком»

Определились бригады арбитров на матчи второго тура РПЛ. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Столичное дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» рассудит Владимир Москалев. Ассистентами 31-летнего арбитра станут Антон Аверьянов и Тихон Калугин из Москвы, резервным судьей назначен Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.

Встреча между чемпионом и бронзовым призером прошлого первенства России пройдет 4 августа на «РЖД-Арене». Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт РФС