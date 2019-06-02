«Реал» заплатит за Эдена Азара 110 млн евро, еще 15 млн – бонусы

«Реал» договорился с «Челси» о трансфере полузащитника Эдена Азара. Уже известно, сколько заплатят испанцы.

Мадридцы заплатят за 28-летнего бельгийца 110 миллионов евро (88,5 млн фунтов), сообщает английское издание со ссылкой на авторитетный источник в «Реале».

Кроме того, «Челси» получит еще до 15 миллионов евро (13,3 млн фунтов) в качестве бонусов в зависимости от выступлений Азара.

Соглашение Азара с лондонцами рассчитано до лета 2020 года. Игрок выступал за клуб семь лет.

Фото: Global Look Press

Источник: The Times