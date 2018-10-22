Андрей Тихонов — претендент на должность главного тренера «Спартака»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Бывший тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов может вернуться к работе. К своему экс-игроку проявляет интерес «Спартак».

Руководство всерьез рассматривает кандидатуру. Эту же информацию подтвердил журналист Василий Конов.

В 9 матчах в РПЛ под руководством Тихонова «Крылья» в текущем сезоне проиграли 6, дважды сыграли вничью и одержали одну победу.

Основным кандидатом на пост тренера «Спартака» назывался главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Также сообщалось, что клуб рассматривает кандидатуры Леонида Слуцкого, Курбана Бердыева, Леонарду Жардима и неназванного немецкого тренера.

Сегодня с поста главного тренера был отправлен в отставку Массимо Каррера.

Фото: Global Look Press
Источник: телеграм-канал Василия Конова

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