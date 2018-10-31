Чемпионат мира 2022 года может увеличить количество участников до 48 команд

Автор: Андрей Синельщиков 0

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что увеличение числа сборных-участниц до 48 может произойти уже на ЧМ-2022. Турнир состоится в Катаре.

«Мы решили увеличить число команд, участвующих в финальных турнирах чемпионата мира, с 32 до 48 начиная с 2026 года (турнир пройдет в США, Канаде и Мексике – прим.).

Случится ли это в 2022 году? Мы рассматриваем такую возможность. Если это реально, почему бы и нет?

Мы обсуждаем этот вопрос с нашими друзьями из Катара и ближневосточного региона. Надеемся, это может произойти», – сказал Инфантино.

47-летний Инфантино стал президентом ФИФА в феврале 2016 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Reuters

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