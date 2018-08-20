«Бетис» ждет решения «Манчестер Сити» по Александру Зинченко

Автор: Михаил Серебряков 0

Футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко может сменить клуб. «Бетис» ждет окончательного решения «Сити» по потенциальному переходу полузащитника.

Игрок не принимал участия в первых двух матчах чемпионата Англии. Также его нет на командном фото «горожан».

«Бетис»  хочет подписать Зинченко на правах аренды. Детали предложения не сообщаются. Ранее клуб хотел отдать его в аренду в «Вулверхэмптон», но сам хавбек отказался от перехода.

Также футболистом интересуется «Жирона». «Сити» размышляет, стоит ли отдавать игрока в связи с травмой полузащитника Кевина де Брюйне.

Фото: Global Look Press
Источник: ABC de Sevilla

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