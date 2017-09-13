Поль Погба пропустит несколько недель

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба получил травму в первом туре группового этапа Лиги чемпионов против «Базеля». Француз был заменен на 19-й минуте, а затем покинул стадион на костылях.

«Я не знаю степень повреждения. По моему опыту, это должна быть мышечная травма, которая может оставить игрока без футбола на несколько недель», — сказал главный тренер «МЮ» Жозе Моуриньо.

В ближайшие выходные «манкунианцы» сыграют с «Эвертоном» в АПЛ, а через две недели, 27 сентября, встретятся с ЦСКА в Лиге чемпионов. Таким образом, Погба может пропустить матч против московского клуба.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»