Марко Джампаоло покинул «Сампдорию»

Автор: Дарья Григорьева 0

Главный тренер «Сампдории» Марко Джампаоло покинул свой пост. Об этом сообщил сайт клуба. 

Стало известно, специалист провел переговоры с клубом о расторжении контракта. Он действовал до лета 2020 года. Есть вероятность, что следующим тренером «Сампдории» станет экс-специалист «Ромы» Эусебио Ди Франческо.

А Джампаоло переберется в другую команду из Серии А — в «Милан». Он подпишет двухлетнее соглашение с зарплатой в два млн евро.

Напомним, итальянец приступил к работе в «Сампдории» в 2016 году. В завершившимся сезоне команда под его руководством заняла девятое место с 53 очками.

Фото: Global Look Press
Источник: Сайт ФК «Сампдория»

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