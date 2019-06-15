Марко Джампаоло покинул «Сампдорию»

Главный тренер «Сампдории» Марко Джампаоло покинул свой пост. Об этом сообщил сайт клуба.

Стало известно, специалист провел переговоры с клубом о расторжении контракта. Он действовал до лета 2020 года. Есть вероятность, что следующим тренером «Сампдории» станет экс-специалист «Ромы» Эусебио Ди Франческо.

А Джампаоло переберется в другую команду из Серии А — в «Милан». Он подпишет двухлетнее соглашение с зарплатой в два млн евро.

Напомним, итальянец приступил к работе в «Сампдории» в 2016 году. В завершившимся сезоне команда под его руководством заняла девятое место с 53 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Сайт ФК «Сампдория»