Кокорин и Мамаев доставлены в карантинные камеры «Бутырки»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников рассказал, что футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в карантинные камеры московского СИЗО «Бутырка». Решением Тверского суда Москвы футболисты заключены под стражу до 8 декабря.

По словам Мельникова, жалоб и претензий у них нет. Через десять дней Кокорина и Мамаева переведут в камеры спецблока с более комфортными условиями, видеонаблюдением и особо пристальным вниманием к безопасности. Также там меньше людей.

Форвард «Зенита» Кокорин и хавбек «Краснодара» Мамаев стали фигурантами уголовного дела о драках в центре Москвы.

Фото: Global Look Press
Источник: Р-Спорт

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