Алексис Санчес получает большой бонус за каждый выход на поле в составе «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес получает дополнительный бонус за каждое появление на поле. Он составляет несколько тысяч фунтов.

Чилиец получает эту сумму помимо базовой зарплаты в 400 тысяч фунтов в неделю. Напомним, Санчес перешел в «МЮ» из «Арсенала» в январе 2018 года, но так и не закрепился в основном составе «красных дьяволов».

Ранее появилась информация о том, что главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер не рассчитывает на Санчеса в следующем сезоне.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail